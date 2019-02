publié le 04/02/2019 à 11:40

Ce lundi 4 février 2019 marque la journée mondiale de la lutte contre le cancer. L'occasion pour de nombreux journaux de donner la parole à ceux qui sont atteints de cette maladie. À l'instar du Parisien-Aujourd'hui en France, qui a rencontré Christelle, 45 ans, en rémission d'un cancer du sein.



Elle a décidé d'écrire à Emmanuel Macron pour dénoncer les frais cachés du cancer. Il s'agit du coût des produits indispensables pour contrer les effets de la maladie mais non remboursés par la sécurité sociale.

Il y a par exemple ce vernis pour éviter que ses ongles ne tombent sous l'effet de la chimio, qui coûte 5,20 euros. Ou encore cette crème contre les brûlures, à 15 euros le pot. Ses soutiens-gorges coûtent chacun 56 euros, et sa perruque 499 euros (remboursée à hauteur de 125 euros).

Et tout cela est sans compter la franchise médicale : 1 euro lors de la consultation chez un généraliste, 2 euros pour un transport en ambulance, 4 pour une prise de sang. Ces montants peuvent paraître dérisoires, sauf que pour la chimio, il faut une prise de sang par semaine, un transports aller-retour, etc.



À l'arrivée, les sommes sont donc énormes. Pour Christelle, on ne peut pas ajouter à la souffrance physiques et morales des freins financiers et administratifs. Elle demande ainsi à ce que tous soient égaux face à la maladie.



Pour faire face, certains n’hésitent pas à contracter des prêts à la consommation, quitte à entrer dans la spirale du surendettement. Et l'entourage est aussi touché, explique la Ligue contre le cancer : certaines familles n'arrivent plus à payer les facture d'électricité, le loyer, les études des enfants... Selon l'association, seuls les pouvoirs public ont la possibilité de taper du point sur la table.