Boeuf polonais : que risque-t-on à manger de la viande avariée ?

La Pologne l'affirme : "La viande en question ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs". Il n'empêche que l'inquiétude grandit, notamment en France, où 795 kilos de viande de boeuf avariée ont été retrouvés par les services sanitaires du ministère de l'Agriculture dans 9 entreprises du secteur agroalimentaire.



Si 150 kilos ont déjà été récupérés et détruits, le doute demeure sur le reste de la marchandise frauduleuse. "On ne sait pas s'ils sont partis dans le commerce, cela a pu rester dans des frigos", a déclaré le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, interrogé ce vendredi 1er février sur CNews, en estimant que les entreprises françaises avaient été "dupées".

Si rien n'indique que cette viande avariée va se retrouver dans nos assiettes, il est important de rappeler les risques liés à l'ingestion d'une viande impropre à la consommation. Il faut déjà savoir si la viande en question est vraiment avariée. Plusieurs indicateurs permettent d'y voir plus clair : la date de péremption présente sur l'étiquette évidemment, mais également sa couleur et son odeur.

La couleur parfois trompeuse

La viande volaille doit être de couleur blanche à jaune, la viande de porc doit tendre sur le gris rosé. Concernant la viande rouge, de boeuf, elle ne doit pas forcément être rouge vif. Si par exemple, la viande hachée a été emballée sous vide et qu'elle se maintient à partir de l'oxygène, sa couleur peut tendre sur le violet.



En revanche, l'odeur est un bon indicateur. Si la viande sent fort, c'est qu'elle n'est pas bonne. Une légère odeur aigre venant d’un steak haché pourtant bien rouge acheté en grande surface peut vouloir dire qu’il commence à être passé ou que le magasin a utilisé du monoxyde de carbone pour le conserver plus longtemps et garder de manière artificielle une jolie couleur.

Un nid à bactéries parfois très dangereuses

Mais si par mégarde vous consommiez une viande avariée, plusieurs dangers existent. La viande passée de date est un nid à bactéries. Les risques de contamination sont donc nombreux, comme les salmonelles et les staphylocoques. Celles-ci peuvent provoquer des maladies digestives, des gastro-entérites mais si le sang est contaminé, cela peut même aller jusqu'à la septicémie.



Les germes présents dans les morceaux avariés vont également développer des toxines et celles-ci peuvent être par exemple à l'origine de chutes de tension. Conclusion, si le moindre doute vous habite, ne prenez aucun risque et n'hésitez pas à jeter.