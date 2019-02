Chirurgie esthétique : les jeunes Français y ont plus recours que leurs parents

publié le 02/02/2019 à 13:28

On ne se tourne plus vers les chirurgiens uniquement pour paraître plus jeune. C’est le constat des spécialistes du secteur de l'esthétique, réunis en ce moment même dans la capitale pour le congrès IMCAS (International Master Course on Aging Science). Une étude révélée ce matin par Le Parisien le confirme : en France, les 18-34 ans ont davantage recours à la médecine plastique que les 50-60 ans.





Cette étude montre que la chirurgie, on s’y met de plus en plus tôt mais qu’elle s’est aussi banalisée chez les jeunes. Les spécialistes expliquent ce phénomène par l’émergence des réseaux sociaux.

Sur Facebook, Instagram ou sur Snapchat, des millions de jeunes suivent des bloggeuses, des mannequins et surtout, des stars de téléréalité qui leur vantent le caractère inoffensif et utile des interventions telles que les injections, avec un argument simple : ça leur permet de se sentir bien dans leurs baskets et de gommer tous leurs complexes.

L'augmentation mammaire, star des opérations

Parmi le top 3 des opérations les plus pratiquées, on trouve en première place les opérations des seins, en numéro deux la liposuccion et en numéro trois, tout ce qui concerne le visage. La tendance actuelle est plutôt d’avoir des formes, lèvres pulpeuses, chute de reins bien galbée, des seins en bonnet D et des fesses très rebondies comme celles de la star américaine Kim Kardashian.



Dans le détail, on remarque que ce qui explose, c’est le nombre d’injections d’acides en tous genres. Réalisée en 10 ou 20 minutes de quelques coups de seringue, l’intervention paraît en effet beaucoup moins lourde car elle ne requiert pas la nécessité de passer sous le bistouri. Par ailleurs, les prix sont plus abordables, 300 euros environ.