La chronobiologie part du principe qu'il y a dans notre organisme une horloge centrale située dans le cerveau (qu'on appelle hypothalamus) et une multitude d'horloges périphériques qui commandent l'activité de chaque organe. C'est ce qui s'appelle le rythme circadien. Plus il est respecté, mieux on se porte.



Et pour le respecter, il faut faire les choses au bon moment, explique Patrice Romedenne. Le rythme biologique permet d'être le plus performant possible. Il y a donc un temps pour tout. Mais il y a des moments qui semblent plus indiqués que d'autres pour être efficace.

Pour le boulot par exemple, il y a deux moments plus opportuns pour travailler : le matin entre 10h et midi et l'après-midi entre 15h et 17h (pour les personnes se levant entre 7h et 8h le matin). Pendant ces quatre heures, vous êtes particulièrement efficace car c'est dans cette fourchette que vous êtes le plus apte à raisonner, à vous concentrer, à faire travailler votre mémoire.

Mais à l'inverse, votre créativité ne fera pas de miracle à ce moment-là. En effet, le moment le plus propice pour que gère une idée lumineuse dans votre cortex, c'est quand vous êtes distraits, quand vous vous ennuyez, voire quand vous êtes fatigués. C'est ce qu'a mis en évidence une étude américaine réalisée avec 200 étudiants.

Pour faire l'amour et prendre soin de soi

Il y a un moment dans la journée où la température et l'activité du corps humain sont à leur apogée, où la sécrétion de la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur est au top et stimule notre émotivité. Et ce moment propice à avoir des relations sexuelles est en fin d'après-midi, de 17h à 19h.



Il y a également un moment idéal pour entretenir votre peau : entre 23h et minuit. C'est à ce moment que culmine la micro-circulation au niveau de la peau et la multiplication des cellules. L'épiderme est donc plus perméable et apte à accueillir sérums, crèmes traitantes et autres produits de beauté.

Soigner selon l'horloge biologique

La chronobiologie a abouti à une nouveauté médicale : la chronothérapie. Certains soins seraient en effet plus efficaces à certaines heures de la journée. Le vaccin contre la grippe par exemple, est plus efficace si vous vous faites piquer le matin. Pour la chirurgie cardiaque, le patient récupère mieux s'il se fait opérer l'après-midi. Pour la chimiothérapie, certains médicaments contre le cancer sont cinq fois moins toxiques lorsqu'ils sont administrés à 4h du matin plutôt qu'en journée.



Côté médicaments, prenez vos antihypertenseurs au petit-déjeuner, vos anti-dépresseurs en fin de soirée, et vos anti-inflammatoires vers 7h du matin. De plus, ne prenez jamais vos corticoïdes après 16h, sinon vous aurez du mal à dormir.



La chronobiologie révolutionne notre manière de se soigner. Les chercheurs qui ont fait cette découverte ont d'ailleurs été récompensés du Prix Nobel en 2017.