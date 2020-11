publié le 22/11/2020 à 11:51

En cette année centenaire de la naissance de Boris Vian, RTL se penche ce dimanche 22 novembre sur cet artiste multi-talents, mort d'une crise cardiaque à 39 ans, le 29 juin 1959. Ce jour là, Boris Vian doit assister à la première du film adapté de son roman J'irai cracher sur vos tombes et il est énervé parce qu'il a vu le film en avant-première et que le résultat lui déplait. Il conteste l'adaptation, dénonce le contenu et demande même que son nom soit retiré du générique.

Il assiste tout de même à la première, la séance débute et au bout de quelques minutes, Boris Vian s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Lorsqu'il arrive à l'hôpital c'est terminé, il est mort. Cet accident n'est évidemment pas dû à sa contrariété du jour, mais bien à des problèmes cardiaques qui remontent à son adolescence.

À 12 ans, Boris Vian est victime d'un rhumatisme articulaire aigu, présenté comme une complication possible et grave d'une angine à streptocoque. Cela en fait un adolescent qui souffre d'une insuffisance aortique puis un adulte qui est malade du cœur. Boris Vian était sans doute conscient qu'il partirait plus vite que prévu, c'est pour ça qu'il a vécu si intensément.