publié le 23/05/2020 à 23:02

Christiaan Barnard, futur héros de la chirurgie moderne, suit à la lettre les préceptes de sa mère : travailler dur pour devenir quelqu'un. Il veut devenir médecin. Pas pour l'argent. La profession est alors un sacerdoce mal payé. Pas encore pour la célébrité. Mais pour des raisons bien plus intimes. Alors qu'il était tout petit, la mort a frappé à deux reprises la famille. Son frère Abramam, trois ans, dont le coeur a tout simplement cessé de fonctionner. Et une fille, qui aurait dû être sa soeur, décédée à la naissance. Le jeune Christiaan Barnard ne cessera dès lors d'être intrigué par ces morts brutales...Et par cet organe qui, si jeune, avait refusé de battre. Le coeur deviendra alors pour lui, et pour toujours, le plus grand mystère de la création.



Le 3 décembre 1967, le docteur Christiaan Barnard prend de revers le monde médical et lle monde entier tout court. Depuis des semaines, il compte parmi ses patients Louis Washkansky, 55 ans, diabétique, qui a survécu à trois attaques cardiaques. Mais il se sait désormais condamné. Il a donc accepté une greffe, premier humain candidat à une opération inédite. La veille de l'intervention, Barnard a trouvé le coeur de substitution. Celui d'une jeune femme de 25 ans, Denise Darvall, victime d'un accident de la route. Elle est en état de mort clinique : son cerveau ne fonctionne plus mais son coeur bat encore...



Christian Barnard ne veut pas perdre une minute. Il a l'accord du père de Denise pour le prélèvement. Mais il ne va pas attendre que ce coeur précieux s'arrête de battre. Il injecte donc du potassium pour le figer. Cette précipitation fera polémique, Barnard étant désigné par ses détracteurs comme un homme prêt à tout pour être le premier chirurgien à avoir greffé un coeur. L'opération dure neuf heures. Barnard racontera: "Je n'avais jamais vu de torse sans coeur, ni de pareille cavité...Je ne savais pas ce qu'était un être humain sans coeur"...Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un coeur bat dans une poitrine autre que la sienne, le coeur d'une femme dans la poitrine d'un homme...



Tout le monde alors se dispute ce Christiaan Barnard, docteur miracle qui redonne la vie. A presque cinquante ans, il a une allure de jeune homme, ses rides sont invisibles, son sourire éclatant. Barnard fait le tour du monde. Les journaux , les télés, les radios se le disputent. Barnard est à Rome, au Vatican où il serre la main du pape Paul VI. On le voit à Monaco, en smoking, assis à côté de la princesse Grace pour le très chic Bal de la Croix Rouge...



Christiaan Barnard boit cette gloire qui l'enivre et dont il ne veut pas perdre une goutte. Son épouse, Aletta, l"accompagne dans cette tournée de chef d'Etat. Mais elle a de plus en plus de mal à reconnaître ce mari qui se fait appeler Chris, se laisse approcher et embrasser. Elle sait que est Chris un serial charmeur. Mais ne se doute pas à quel point les femmes, même les plus célèbres, sont si nombreuses à le désirer. Ne serait-ce que pour passer une nuit avec lui. La célébrité a transformé le chirurgien en superstar. Sa vie sera désormais débridée et scandaleuse. Il sera Docteur Barnard et Mister Chris...



Découvrez la suite du portrait intime de Christian Baarnard en écoutant le podcast en-haut de cet article.

L'invité Confidentiel

Le professeur Jean-Noël Fabiani : a dirigé le département de chirurgie cardio-vasculaire à l'hôpital Georges Pompidou. Il a enseigné l'histoire de la médecine pendant dix ans à l'Université Paris Descartes. Auteur, entre autres de la BD "L'incroyable histoire de la médecine" paru aux Arènes en 2018 ou encore "30 histoires insolites qui ont fait la médecine" paru chez Plon en 2017