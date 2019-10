Bien-être : savoir bien respecter nos valeurs

publié le 20/10/2019 à 16:59

Nos valeurs comptent beaucoup dans notre quotidien et il est important de savoir les regarder de plus près. Les valeurs guident notre vie avec notamment les points sur lesquels on ne transige pas. On ne pense pas assez à se demander ce que l'on aime ou pas et ce que l'on veut ou non. Ce sont pourtant des questions essentielles que nous devrions tous nous poser pour mieux se connaître et ainsi renforcer notre confiance en soi.

Cela n'a rien d'égoïste, bien au contraire. Votre équilibre général peut en dépendre dans votre vie personnelle et professionnelle, donc c'est important aussi pour votre entourage. Pour les définir, prenez une minute pour y réfléchir et écrivez les par exemple, c'est un très bon moyen de le faire.

Vérifiez ensuite régulièrement si vous respectez ces valeurs dans votre vie de tous les jours. Au fur et à mesure vous pouvez y inscrire d'autres valeurs et efforcez vous de les suivre.