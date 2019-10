et Nicolas Scheffer

publié le 29/09/2019 à 09:34

Est-ce que vous savez pardonner ? Attention, précisons, il ne s'agit pas d'aller voir le traître ou la traîtresse et commencer une séance de pardon suprême. On peut faire mieux.

Parlons du pardon qui se fait en secret, entre soi et soi, celui qui ne se voit pas forcément et qui se dit pas à voix très haute. C'est un pardon qui vous libère parce que vous cessez de ruminer la scène ou la situation qui vous a peut-être humilié ou peiné.

Mais oui, parce que ressasser, ça use, ça abîme et ça ne change rien du tout au mal qui a été déjà fait. Pardonner, c'est comme planter un drapeau blanc dans votre jardin intérieur. Comment ? Même en cas de cruelle trahison, fermez les yeux et imaginez que celui qui vous a blessé ou causé du tort est en face de vous.

Dites-lui tout simplement que vous lui pardonnez pour ce qu'il a fait intentionnellement ou inconsciemment. Répétez à l'infini jusqu'à ce que vous pardonniez. Cela peut prendre du temps, ça peut être rapide, mais la seule chose qui compte, c'est que vous y arriviez.