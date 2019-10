Bien-être : savoir passer du temps avec soi-même

publié le 06/10/2019 à 10:26

Faites-vous attention à vous ? Dans votre journée bien chargée, y a-t-il un petit peu de place pour vous ? Je sais ce que vous allez me dire : le tourbillon de la vie, les urgences, les enfants, le travail, les trajets, les courses... La "to-do list" est tellement longue que, dans une journée, il n'y a même plus assez d'heures ni de minutes pour passer du temps avec soi-même.

Et si vous ne preniez qu'une petite minute par jour ? Ce que je vous propose n'est pas compliqué être mettre en place. Tout commence par une décision : la vôtre. Si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place. Alors choisissez une minute : soit le même tous les jours, bien réglée, alarme à l'appui, soit cette minute "surprise" à tout moment de la journée.

Et pendant cette minute, faites quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien. Par exemple, écoutez quelques notes de musique, mettez le réveil une minute plus tard ou plus tôt, chantez à tue-tête, marchez très vite, mangez un carré de chocolat ou, même, faites-vous un compliment, imaginez ce que vous ferez de votre minute demain.

Ce rituel bien-faisant vous fera un bien fou.

