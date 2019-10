Bien-être : laissons notre imagination vagabonder

publié le 05/10/2019 à 09:36

Aimez-vous la logique ? Préférez-vous aller d'un point A à un point B, ou laisser votre imagination vous emmener partout ? Cette réflexion est empruntée à Albert Einstein. Ce matin, j'ai envie de vous parler du pouvoir de votre imagination, et de tout ce que ça peut apporter de positif dans une journée.

Mettez tous vos sens en éveil : écoutez, sentez, regardez, laissez votre imagination travailler. Prenons un exemple : quand vous êtes dans les transports à l'heure de pointe, imaginez le visage de la personne qui parle derrière vous. Puis, au moment où cette personne descend, vérifiez discrètement si vous étiez tout près ou très loin de la réalité.

Vous allez transformer ainsi un moment routinier en un instant inattendu et amusant. Et dans la rue aussi, c'est possible. Un petit gant, perdu par terre, peut vous amener dans une histoire pleine de rebondissements. Vous allez voir que votre imagination peut vous faire vivre de moments magiques dans votre quotidien, et vous vous rendrez compte que votre curiosité n'a pas de limite.

Et ça, c'est un merveilleux pouvoir qui fait un bien fou.