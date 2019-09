Bien être : et si on se mettait au tri ?

publié le 28/09/2019 à 09:35

Vous êtes du genre à jeter ou à garder ? Vous n'osez pas trop ? C'est vrai que ce n'est pas anodin de jeter. Chaque vêtement, chaque objet la fait partie de notre vie. S'en séparer, ça peut être un geste fort.

Je vous propose de faire le tri, pas le petit, le vrai, le gros, celui qui tranche dans le vif. C'est sûr, il y a toujours un maximum de raisons pour garder. Il y a le "au cas où", celui où on se dit qu'on garde un pantalon au cas où on maigrisse. Il y a le "trop de souvenirs", "oh non, je ne vais pas jeter cette vieille boîte que j'ai depuis 15 ans"...

Tout cela, ce sont des excuses. Triez, vous allez voir, ça défoule de broyer, de déchirer tous ces papiers qui ne servent plus ou encore ces documents jaunis qui prennent autant de place pour rien. Surtout : si cela fait de la place dans la maison, il y en a aussi dans la tête !



Vous allez pouvoir mesurer votre chance et vous rendre compte de tout ce que vous avez. Ce que vous ne mettrez plus jamais, vous pourrez le donner et ainsi, partager votre chance.