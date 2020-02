Bien-être : pensez à revoir vos priorités

publié le 02/02/2020 à 11:03

Tout le monde voudrait pouvoir tout faire en même temps. Pour revoir vos priorités, je vous suggère d'adopter la matrice d'Eisenhower. D'après l'ancien président des États-Unis, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important.

Par exemple, lire et répondre à un SMS qui peut attendre, alors que nous sommes à table. Ce schéma va donc vous aider à casser ces petites habitudes : dessinez sur une feuille un gros carré, que vous séparez ensuite en quatre cases. Dans les deux cases du dessus, vous noterez ce qui est important. En haut à gauche, les taches urgentes à traiter en priorité, en haut à droite, les taches non urgentes à traiter rapidement.

Dans les deux cases du dessous, notez ce qui n'est pas important avec en bas à gauche, les tâches qui peuvent attendre et qui sont aussi souvent susceptibles d'être déléguées. En bas à droite, les tâches inutiles que vous pouvez oublier. À votre avis, quelle est la seule case qui compte vraiment ?

En faisant ce petit exercice, il se passe quelque chose de magique. C'est comme si on vous enlevait un gros poids posé sur vos épaules. Vous gagnez du temps pour profiter vraiment de votre famille et de vos amis, vous réalisez en souriant que vous pouvez regarder votre série préférée sans culpabiliser. Vous confiez ainsi ce dossier à un collègue et vous avancez plus sereinement sur d'autres sujets.