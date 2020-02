Bien-être : n'attendez pas pour profiter de chaque instant de la vie

publié le 01/02/2020 à 09:44

La mort subite du célèbre basketteur Kobe Bryant et de sa fille, Gianna Bryant dans un accident d'hélicoptère, rappelle que la vie ne tient qu'à un fil et que tout peut basculer en une seconde.

On le sait mais il faut souvent un événement tragique pour que l'on se dise qu'il faut profiter de chaque instant de la vie. Parce qu'on ne sait pas de quoi ce que demain sera fait. Alors ce matin, je vous invite à vous réveiller en étant heureux d'être vivant. À dire je t'aime à ceux que vous aimez, à écrire à ceux qui vous manque, à téléphoner à ceux qui sont loin et à souhaiter bonne chance à ceux qui compte pour vous et qui en ont besoin.

Mais aussi à ne jamais vous endormir fâché avec ceux que vous aimez, à offrir un café à celui qui a dormi dehors, à fêter votre anniversaire comme si c'était le dernier, à faire au moins une fois par jour quelque chose qui vous plaît et qui vous fait du bien.

Il faudrait aussi arrêter d'attendre vendredi et cesser de maudire ce lundi. Je vous invite aussi à ne pas passer de ce qui est important pour vous, à ne plus bouder pour rien, à rire dès que vous le pouvez. À regarder le soleil se lever et se coucher. C'est vital de prendre conscience de toutes ces évidences si fragiles et si merveilleuses à la fois.