Bien-être animal : détecter le sexe du poussin dès l'œuf, c'est possible

publié le 18/09/2019 à 05:09

Dans un élevage de poules pondeuses, on n'a pas besoin de mâles puisqu'ils ne pondent pas. Et ce sont des races spéciales très productives qui font beaucoup d'œufs mais peu de viande. Cela ferait des mauvais poulets. Donc on se débarrasse des poussins mâles qui ne servent a rien. Cinquante millions de poussins sont ainsi broyés en France chaque année.

Donc une ferme du Limousin qui s'appelle Poulehouse a décidé d'utiliser une technologie allemande. Elle permet de connaitre le sexe du poussin quand il est encore dans l’œuf. Un bras robotisé fait un petit trou au laser sur la coquille, aspire une goutte de liquide et détecte grâce aux hormones si c'est une femelle. L'œuf est alors conservé. Si c'est un mâle, l'œuf est écarté et peut être recyclé en alimentation pour animaux.

PouleHouse s'affiche donc comme une marque soucieuse du bien-être animal et depuis mardi 17 septembre, elle commercialise des boites d’œufs de sa ferme dans les magasins Carrefour. Ils sont bios et sont vendus au prix du bio : 5,99euros la boite de 6.

C'est une façon de montrer en France qu'une solution existe. Pendant la loi alimentation, il y a eu une nuit de débats sur les poussins broyés. Il a été envisagé d'interdire cette pratique. Finalement rien n'a été décidé. Le gouvernement a simplement annoncé un programme de recherche pour justement connaitre le sexe du poussin au stade de l’œuf. Il y a une technologie qui fonctionne. Aux autres éleveurs maintenant de s'y mettre.