Bien-être : ne laissez pas les tempêtes de la vie vous anéantir

publié le 10/01/2021 à 10:44

Vivre comme un grain de café. Face aux épreuves de la vie, êtes-vous plutôt une carotte, un oeuf ou un grain de café ?

Dans l'eau bouillante, la carotte se ramollie, l'oeuf devient dur et le grain de café donne une autre saveur à la vie. Cela vient d'une fable inspirante racontée dans un best-seller par deux auteurs, Jon Gordon et Damon West.

Le grain de café raconte l'histoire de Abe, un jeune homme qui a peur face au défi de l'école. Après la classe un jour, son professeur partage avec lui la leçon du grain de café qui va changer sa vie. Au lieu de laisser les circonstances le stresser, il peut en décider autrement.

Ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, c'est la manière dont nous réagissons. Comme Abe, nous pouvons tous activer ce pouvoir, celui de changer nos réactions. Nous pouvons décider de ne pas laisser les tempêtes de la vie nous anéantir, créer un changement positif pour être plus en paix. En clair, devenir le grand chef de nos vies et relever les défis sur notre chemin comme on choisi le goût et le longueur de son café.

La prochaine fois que vous buvez un café, pensez au grain de café.