Comment mieux prendre soin de sa vie de couple ?

publié le 03/01/2021 à 11:33

Ce dimanche 3 janvier, dans la lignée des bonnes résolutions de ce début d'année, prenons soin de notre vie de couple. Il faut se pencher sur les moyens à mettre en place pour mieux vivre ensemble. Caroline Kruse, dans Le savoir-vivre amoureux - Le secret des couples qui durent (Le Rocher), donne quelques conseils.

Elle base tout sur trois mots-clés : souplesse, complicité et humour. Il faut tout d'abord faire équipe. Il y a un risque lorsque l'un des deux est accaparé par sa propre vie. Il faut toujours avoir à l'esprit le "faire ensemble". Sans objectifs insurmontables, il faut des projets modifiables. Ensuite, il faut gommer les défauts qui, à la longue, énervent. Il faut susciter chez l'autre l'envie de changer tel ou tel point, plutôt que d'exiger qu'il ou elle le fasse. Il faut demander ce que l'autre veut voir changé en vous.

Il faut se montrer créatif. Il faut cultiver le caractère ludique de la relation, trouver des gestes de tendresse moins stéréotypés que le câlin du soir et le bisou du matin. Il est agréable aussi de se faire des petits cadeaux en dehors des fêtes et célébrations, et ne rater aucune occasion de rire ensemble.

Enfin, veillez à cultiver le renforcement positif. Au lieu d'allonger chaque jour la liste de ce qui ne va pas dans le couple, entraînez-vous à repérer ce qui marche bien, s'en réjouir et le partager avec son ou sa partenaire.