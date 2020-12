publié le 26/12/2020 à 10:44

Alors que nous mangeons un petit peu en ce moment pour les fêtes, vive l’exercice ! Voici quelques exercices simples à faire au saut du lit dans la tenue la plus confortable qui soit : le pyjama. C’est ce que recommande une coach anglaise, Abigail Mary, avec des sessions vidéo pyjama/yoga. Ces exercices vont agir aussi bien sur votre physique que sur vos émotions.

Premier exercice pour évacuer les toxines. Levez-vous et asseyez-vous au bord de votre lit. Vos pieds sont bien à plat sur le sol et votre colonne vertébrale est bien droite, votre menton est parallèle au sol. Posez le dos de vos mains sur vos genoux, les paumes sont tournées vers le ciel. Inspirez trois fois par le nez et expirez trois fois par la bouche.

Deuxième exercice pour faciliter la respiration et bien ouvrir la cage thoracique. Tendez le bras droit vers le plafond, posez le coude gauche sur le lit, inspirez trois fois et penchez-vous le bras toujours en l’air pour bien étirer tout votre côté droit. Expirez trois fois et revenez au centre. Même exercice de l’autre côté avec le bras gauche tendu vers le plafond et le coude droit posé sur le lit.

Troisième exercice pour activer l’énergie. Toujours en position assise et en pyjama. Mettez vos mains sur vos hanches, tournez votre taille à droite en inspirant trois fois, expirez trois fois, revenez au centre. Même exercice à gauche en n’oubliant pas de respirer.

Quatrième exercice pour activer votre circulation. Levez-vous, penchez-vous vers le sol tout doucement en prenant une grande inspiration. Vos jambes sont droites ou fléchies, laissez pendre vos bras et votre tête puis remontez lentement.

Vous pouvez maintenant vous habiller et boire un grand verre d’eau et passer une belle journée.