Bien-être : comment accepter sa vulnérabilité pour être heureux

Plus que jamais c’est le moment de prendre des bonnes résolutions. Ce matin, Juliette Dumas nous invite à accepter notre vulnérabilité. Si la vulnérabilité décrit le caractère de ce qui est fragile et sensible, elle devient une force à partir du moment où on l’accepte. Cette idée est celle de Brene Brown, une chercheuse américaine. Sa conférence TED sur les pouvoirs de la vulnérabilité a été vue plus de 50 millions de fois sur le web.

Au cours de ses recherches elle s’est intéressée à ceux qui croient toujours en eux même si leur vie n’est pas simple. Elle a remarqué qu’ils racontent qui ils sont avec le cœur, qu’ils ont de la compassion pour eux avant d’en avoir pour les autres, qu’ils se connectent aux autres en étant authentiques. Ils s’acceptent comme ils sont avec leurs faiblesses.

On peut tous accepter notre vulnérabilité c’est-à-dire accepter d’avoir peur d’avoir honte, de ne pas se sentir en sécurité, faire les choses même s’il n’y a pas de garanties au bout, dire "je t’aime" sans savoir si ce sentiment sera partagé, ne pas retenir notre souffle en attendant un résultat médical.

Évidemment ça ne se fait pas du jour au lendemain mais en prendre conscience voilà ce qui compte pour aujourd’hui. Et c’est déjà beaucoup parce qu’en le faisant vous n’anesthésiez pas vos émotions, vous les laissez circuler et ainsi vous laissez la place à la joie, la créativité, la gratitude, le bonheur…

Cette conférence vous pouvez la retrouver gratuitement et sous-titrée en français en cliquant ici.