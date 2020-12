Bien-être : Michel Cymes vous explique comment bien réveiller votre organisme

publié le 31/12/2020 à 10:06

Les gens qui sautent du lit comme des kangourous et qui sont branchés sur 10.000 volts dès le réveil n'existent que dans les films. En réalité, quand vous vous réveillez, votre organisme ne l'est pas encore même si vous êtes matinal. Ce n'est pas parce que vous avez ouvert les yeux que vos muscles et articulations sont prêts à attaquer la journée. De même qu'il existe un temps de sommeil, il existe un temps de réveilqu'il faut respecter.

Après une nuit de sommeil, vos articulations sont grippées. Vous êtes encore plus concerné à partir de 50 ans parce que vos tendons notamment sont moins bien hydratés. L'organisme, c'est comme un moteur diesel. Il a besoin d'un petit peu de temps pour tourner à plein régime.



Outre les articulations, il faut également retrouver le sens de l'équilibre, relancer la circulation sanguine et réveiller les membres endoloris. Il existe des exercices spécifiques pour répondre à chacun de ces besoins.

Les exercices de base

Commencez par vous asseoir au bord du lit et déverrouillez le cou. En conservant le buste bien droit, faites cinq mouvements de la tête d'avant en arrière, cinq mouvements de gauche à droite ainsi que cinq mouvements où vous penchez votre tête sur une épaule puis sur l'autre.

Pour finir, effectuez une petite rotation de la tête dans un sens puis une seconde dans l'autre sens. Il est impératif de faire cela très lentement. La deuxième étape du réveil musculaire consiste à vous lever. Bien stable sur vos jambes écartées, levez les bras à la verticale comme si vous essayiez de vous grandir.

Fléchissez ensuite les genoux et tentez d'atteindre le sol avec le bout de vos doigts avant de vous relever. Un mouvement, un seul, là encore effectué très lentement.

Les exercices pour le haut du corps

Faites des roulements avec vos épaules en laissant vos bras détendus le long du corps. Ensuite, repliez vos bras en posant vos mains sur vos épaules et faites quelques moulinets avec les coudes dans un sens puis dans l'autre. Une série de cinq à chaque fois.

Pour les articulations inférieures, faites des rotations du bassin avec les mains sur les hanches. Les jambes légèrement fléchies, faites ensuite des cercles avec vos genoux collés l'un à l'autre. Enfin, asseyez-vous, faites reposer votre jambe droite sur votre cuisse gauche et avec vos mains, faites tourner vos chevilles à raison de cinq rotations à chaque fois.

Au total, ces exercices vous prendront trois minutes. Avec eux, votre corps pourra désormais vous suivre toute la journée.