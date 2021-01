Bien-être : les bienfaits de la méthode trataka

iStock / Getty Images Plus

Crédit Image : iStock / Getty Images Plus | Crédit Média : RTL | Durée : 01:47 | Date : 23/01/2021

publié le 23/01/2021 à 11:02

Il faut se concentrer sur l'essentiel malgré un contexte où on aurait tendance à s'éparpiller. Le trataka est une technique simple et bienfaisante, facile à mettre en place. Tout ce dont vous avez besoin c'est d'une bougie.

Placer la bougie sur une table devant vous, pas trop près, à environ quarante centimètres. Fermez vos yeux, relâchez, faites quelques grimaces puis ouvrez les yeux et fixez la flamme de la bougie le plus longtemps possible sans cligner des yeux.

Observez les couleurs du feu, les formes de la flamme, ses mouvements aussi, quand vous sentez que vous avez tenu au maximum les yeux ouverts, refermez-les puis faites trataka une deuxième fois. Pour finir, soufflez sur votre bougie avec une grande expiration. Ressentez à quel point vos yeux sont détendus, vos pensées négatives se sont calmés, voilà vous êtes dans les meilleures conditions pour vous concentrer sur l'essentiel.