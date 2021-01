publié le 16/01/2021 à 10:31

Ce matin on va apprendre à mieux appréhender les périodes de changements parce que oui : la vie est faite de changements, mais comme dirait Socrate "le secret du changement c'est de concentrer son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir". C'est, entre autres, ce qui a inspiré Vanessa Cahierre et Nadège Fougeras qui viennent de publier un livre : La Technique des étincelles - 80 clés pour rebondir en période de changements, aux éditions de la Martinière.

S'il n'est pas facile de faire face aux changements, toutefois, la neuroplasticité de notre cerveau, cette faculté qu'il a à se réorganiser quand il subit un changement, et des techniques comme celles des étincelles va vous aider à trouver de l'énergie et de la force pour rebondir au lieu de vous sentir écrasé.

Je vous propose d'appliquer trois bonnes pratiques pour traverser les périodes de changements avec sérénité. La première est de prendre soin de vous, bien plus que d'habitude, physiquement et émotionnellement. Écoutez-vous, respectez-vous, soyez plus doux avec vous-même. La deuxième est d'avoir toujours en tête que vous êtes les seuls responsables de votre bien-être. Si vous pouvez trouver soutien et réconfort auprès de vos proches, c'est à vous en premier d'adopter un état d'esprit positif et d'agir pour redonner sens et équilibre à ce que vous vivez.

Enfin, la troisième bonne pratique est de laisser le hasard et la chance faire les choses. Pour cela, gardez l'esprit ouvert, provoquez des rencontres, poussez des portes inconnues, ayez confiance. L'idée, c'est d'allumer une petite étincelle comme celle qui déclenche le bruleur d'une gazinière, et ainsi démarrer un joli feu qui va vous réchauffer le coeur et le corps pour accepter le changement.