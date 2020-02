Vivre la dépression et en sortir

publié le 19/02/2020 à 02:03

Pierre-Louis a une vie professionnelle bien remplie. Mais il n'a pas la même réussite dans sa vie sentimentale. Il n'a jamais eu de relation sentimentale. A l'aise socialement, il fait des rencontres et noue facilement des liens. Le problème c'est que Pierre-Louis n'a jamais trouvé une partenaire qui lui correspondait. Peut-être qu'il y a effectivement un blocage et qu'il ne lâche pas assez prise.

Ghislaine a beaucoup de mal a avancer depuis son dernier emploi. Après une formation ou tout s'était bien passé, le travail qu'elle a eu par la suite lui a fait beaucoup de mal. Mauvaise ambiance, harcèlement... Depuis la fin de son contrat, en janvier, Ghislaine n'arrive plus à sortir et reste seule chez elle.

Marie-Noëlle a aussi eu un épisode dépressif et s'en est sortie.

Brigitte a été quittée par son mari il y a 7 ans. Depuis, elle a l'impression que tout s'est effondré. Elle a du retrouver un logement difficilement et s'est retrouvée de plus en plus seule. A tel point qu'elle n'a reçu aucune visite lorsqu'elle s'est cassée la jambe. Sa chienne est décédée en janvier et aujourd'hui, Brigitte se sent vraiment seule et se demande comment sortir de cet isolement.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- Association Astrée : www.astree.asso.fr et 01.42.27.64.34

