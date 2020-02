Énergies renouvelables : la France "n'est pas un bon élève", note un spécialiste

publié le 19/02/2020 à 10:35

Faut-il davantage réglementer l'implantation des éoliennes dans notre pays ? La question mérite d'être posée alors que la France s'est retrouvée en dernière position du classement européen en matière d'énergie verte et d'énergie propre. Actuellement, l'éolien couvre 7,2% de la consommation énergétique en France et les énergies renouvelables dans leur ensemble représentent 23%. Un total qui se situe bien loin des 50% espérés en 2050.

Jean-Yves Grandidier, fondateur de France Énergie Éolienne, estime que "cela ne va pas assez vite". La France "n'est pas un bon élève" car "7%, c'est deux fois moins que la moyenne européenne", souligne-t-il alors qu'on a "un territoire capable d'accepter beaucoup plus d'éoliennes avec des surfaces maritimes contenant des régimes de vents différents ".

Julien Aubert, député Les Républicains (LR) du Vaucluse et auteur d'une future proposition de loi pour encadrer et raisonner le développement de l'éolien en France, souhaite instaurer un droit de veto pour les communes afin de mettre plus de distance entre les habitations et les éoliennes (1.500 mètres contre 500 actuellement). Une proposition qui s'explique pour "des raisons sanitaires" selon lui, qui ajoute que "cette distance a déjà été prise dans d'autres pays". Il déplore également que "la politique actuelle ne permet pas de lutter contre le réchauffement climatique".

Une facture de 72 à 90 milliards d'euros à prévoir

Julien Aubert évoque ensuite le coût total de l'éolien en France pour atteindre les 50% espérés d'ici 2050 : "La facture totale s'élèverait de 72 à 90 milliards d'euros", soit l'équivalent de ce que la France a mis dans le parc nucléaire historique français auquel il faut ajouter le photovoltaïque qui représente 45 milliards d'euros.

Jean-Yves Grandidier déplore la situation actuelle de l'énergie en France et évoque "la croisée des chemins" : "Nos centrales nucléaires vieillissent, ne sont pas éternelles et il faut commencer à voir comment on va les remplacer au fur et à mesure. Avec les énergies éoliennes et solaires, on pourrait produire 80% de notre électricité".

Toutefois, le député du Vaucluse réplique et rappelle que les éoliennes peuvent causer des nuisances sonores aux habitants : "Ils ne dorment plus, leurs habitations sont confrontées au bruit et malgré le dépôt de plainte, cela ne s'arrange pas". Il faut revoir les conditions de mise en place des éoliennes selon lui.