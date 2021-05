Bien-être : comment vous détendre avec deux mains et quatre mots ?

publié le 02/05/2021 à 06:34

Voici un outil qui va beaucoup vous aider à canaliser vos émotions à n’importe quel moment de la journée. Avec chaque main vous allez faire quatre gestes simples pendant que vous répétez des affirmations positives.



Pour chacune de vos mains, vous joignez l’extrémité du pouce et de l’index puis vous les séparez. Et vous faites la même chose avec le majeur puis avec l’annulaire puis avec l’auriculaire.



Ensuite, par rapport à votre émotion négative, faites une phrase en quatre mots qui dit exactement le contraire. Par exemple, si vous êtes très énervé, pour vous calmer vous allez dire "Je suis très calme." Un mot par doigt en commençant par l’index. Je / suis / très / calme. Autre exemple, si vous avez peur pour vous rassurer vous allez dire "Je suis en sécurité." Même principe, un mot par doigt en commençant par l’index. "Je / suis / en / sécurité."



En faisant ce geste vous allez activer la partie droite de votre cerveau, c’est-à-dire laisser la place à vos émotions et votre intuition. La partie gauche est plus cartésienne. Donc quand vous êtes dans une situation délicate, vous allez vous donner les moyens de la surmonter avec cet outil.

Même dans les moments positifs ?

On les reconnaît rarement, plutôt habitués à mettre en lumière ce qui ne va pas. En fait, c’est même complètement recommandé pour les apprécier encore plus. Exemple, il vous arrive quelque chose de bien, vous pouvez dire en même temps que vous connectez vos doigts "J’ai / de / la / chance". Vous vous sentez bien, vous allez le dire tout simplement en rythmant vos mots avec vos doigts : "Je / me / sens / bien".



C’est un outil plein de bonnes ondes à utiliser à volonté.



Voilà une minute qui peut tout changer