Bien-être : comment mieux comprendre nos animaux de compagnie ?

publié le 24/04/2021 à 09:30

Dans les films ou les dessins animés, les animaux nous parlent, nous soutiennent et nous guident : Ratatouille, les amis de Mowgli dans Le livre de la jungle ou encore le renard du Petit Prince. Dans la vraie vie, quand on parle de nos toutous ou de nos matous, on dit souvent : "Il ne leur manque que la parole". Et bien s’ils ne nous disent rien, ils ont malgré tout beaucoup à partager.

Coralie Mediet propose des formations en communication animale et donne trois bonnes idées pour écouter les animaux avec une autre oreille. La première, c’est qu’ils ont beaucoup à nous apprendre sur nous-même. Imaginez tout ce qu’ils auraient à raconter à force d’observer nos comportements. Par exemple quand le stress d’une mauvaise journée va gâcher toute une soirée, si vous restez dans votre coin à pester, l’animal viendra vers vous comme pour vous dire : "Allez arrête ! À quoi bon, profite maintenant". Et ils le manifesteront avec beaucoup de tendresse.

Les animaux sont plein d’amour, un amour inconditionnel, c’est la deuxième idée que suggère Coralie Mediet : les animaux ne connaissent ni la haine, ni la jalousie, ni la rancune. Nous devrions faire comme eux pour être plus heureux. La troisième, c'est que les animaux ont beaucoup d’empathie. En clair, ils sont bienveillants et généreux sans rien attendre en retour.

Quand un chien aboie, les autres dans le voisinage lui répondent comme pour lui signifier leur soutien. Quand vous pleurez, vous avez sûrement remarqué la réaction d’un animal qui s’approche, ennuyé et concerné par votre chagrin. C’est ce que nous apprend la communication animale mais pas seulement, elle nous apprend aussi à prendre soin d’eux en les écoutant autrement. Voilà une minute qui peut tout changer.