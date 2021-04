Bien-être : quelles sont les 12 lois du Karma ?

publié le 25/04/2021 à 10:06

Quand nous traversons des mauvais moments nous sommes parfois fatalistes et nous désignons souvent un coupable, en disant par exemple : "C’est mon Karma". Mais le Karma c’est quoi ? Le Karma définit nos actes et nos actions. En sanskrit qui est la langue ancienne indienne, cela signifie agir, faire, en latin creare et en français créer. Il y a donc 12 lois qui le régissent.

C’est ce qu’explique Sandy Hinzelin dans son livre Les 12 lois du Karma, publié aux éditions Jouvence et illustré par la photographe Anaka. Nous créons du Karma positif et négatif en avançant dans nos vies. Ces 12 lois pleines de bons sens vont dans un premier temps nous faire réfléchir, puis nous inviter à agir pour changer les choses dans notre vie, si nous le voulons.

Je vous en cite 5. La première, la Grande loi : "Nous récoltons ce que nous semons". Il y a aussi la loi de la Croissance : "La seule façon de changer le monde est de commencer par soi-même". Et la loi du Changement : "L’histoire se répète jusqu’à ce que nous décidions de la changer en détournant nos énergies sur autre chose".

Une quatrième, la loi de l’Ici et Maintenant : "Tout ce que nous avons est le présent. Rester ancré dans le passé ou gaspiller du temps à imaginer l’avenir est inutile". Enfin, la loi de la Patience : "Rien de ce qui a de la valeur ne peut être obtenu sans patience". À méditer tranquillement mais sûrement et faire ainsi le plein de bon sens. Voilà une minute qui peut tout changer.