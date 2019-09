publié le 14/09/2019 à 11:15

Ce qui est fascinant avec les surfeurs, c'est leur équilibre sur la planche. Car les vagues qu'ils domptent, sont comparables aux obstacles dans notre vie, ces tempêtes qui nous déstabilise complètement. Le plus difficile dans ces cas là est de garder son équilibre. L'équilibre physique bien sûr mais surtout l'équilibre intérieur, celui qui va vous permettre de ne pas vaciller et encore moins de flancher. Alors comment renforcer cet équilibre ?

Une des clés, est d'abord de bien se connaître, repérer ses fragilités et identifier ses forces. Vous pouvez les écrire comme si vous faisiez une lettre de motivation par exemple. C'est un moyen tout simple d'en prendre pleinement conscience. Ensuite ce qui compte c'est de définir ce que vous voulez vraiment dans votre vie et plus important encore, ce que vous ne voulez pas ou plus. Puis fixez votre cap, exprimez le à haute voix et enregistrez vous au besoin, pour avoir les idées encore plus claires.

Et si vous tombez au début, ce n'est vraiment pas grave. Bien au contraire, il y a toujours une leçon à en tirer. C'est cela que vous devez retenir et rien d'autre.