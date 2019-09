Agir plutôt qu'espérer, ça change la vie

publié le 01/09/2019 à 10:15

Souvent vous espérez que ça arrive, que ça marche, que ça se réalise. Vous passez des jours à croiser les doigts et des nuits à penser en boucle. Et puis rien ou pas grand chose. Vous trouvez que c'est injuste tout ça alors que vous avez tout fait pour que ça arrive. Vous êtes sur ?

Avant de mettre votre main au feu prenez une feuille de papier et tracez deux colonnes. Ne le dites à personne, c’est un moment de vérité, un secret défense entre vous et vous. À gauche, inscrivez vos rêves, vos souhaits, vos projets. À droite, les actions mises en place pour y arriver.

Regardez la feuille de près et voyez si franchement, vous avez tout donné, mais alors tout fait pour y arriver. Alors ? Qu’en pensez-vous ? Dans l'immense majorité des cas, vous réaliserez que vous pouvez faire plus, beaucoup plus.

Bien sûr, la malchance intervient parfois et il arrive que les rêves soient trop grands donc irréalistes. Mais il y a quelque chose de certain, si vous agissez au lieu d’espérer, le résultat tant attendu sera au rendez-vous. Vous pourrez vous féliciter et même vous dire que c’est largement mérité.