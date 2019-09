Bien-être : comment apprécier son chemin parcouru

publié le 08/09/2019 à 08:59

Se ressasser son passé peut vous être bénéfique. Regarder en arrière pour regarder le chemin parcourues nous arrive souvent, à tous. Alors, quand on fait le bilan, ce n'est jamais assez bien. C'est fou cette faculté que l'on a autant se mettre la pression et d'être finalement aussi dur avec soi-même.

Pourquoi ne prend-on jamais le temps de regarder, d'apprécier et d'évaluer ce que l'on a déjà accompli à cet instant T ? Il vous est possible d'avancer autrement avec une stratégie payante. Le principe est simple : regardez en arrière avec tout le chemin que vous avez parcouru en trois étapes.

Commencez par prendre conscience de tout le travail et les efforts que vous avez fait pour en arriver là où vous en êtes : les études, les travaux pénibles et les sacrifices par exemple. Vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas aussi flemmard ou malchanceux que vous ne le pensez peut-être. Chargez-vous ensuite de savourer les résultats obtenus même s'ils sont infiniment petits. Enfin, réjouissez-vous et félicitez-vous sans aucune modération. Cela va vous aider à positiver.