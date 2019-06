publié le 14/06/2019 à 07:28

Le bien-être, une préoccupation devenue centrale pour les Français. C'est ce que révèle le baromètre Viavoice - BloooomUp! que vous dévoile en exclusivité RTL ce vendredi 14 juin. Dans cette étude, 71% des Français déclarent "chercher la voie" pour se sentir mieux.



Un constat qui s'explique par le contexte d'insatisfaction actuel : en effet, les trois quarts des Français déclarent avoir besoin de "davantage de bien-être chaque jour", et 57% d'entre eux estime que "dans la longue durée", le "besoin de bien-être est de plus en plus important".

Mais comment faire pour parvenir à cette sensation de bien-être ? Plusieurs voies sont évoquées : les personnes interrogées citent en première position "les petites joies du quotidien" et la capacité de chacun à les apprécier. Elles sont 45% à choisir ce chemin. On trouve ensuite l’idée consistant à "prendre son temps", citée en deuxième position par 39% des sondés.

Selon l'étude, "ces idéaux du moment et du rythme ouvrent la voie aux registres majeurs de la vie non professionnelle" : arrivent ensuite, parmi les souhaits cités par les Français interrogés, "passer plus de temps avec sa famille" (33%), "manger plus sain, plus équilibré" (29%) et "marcher dans la nature" (également 29%).

39% prêts à être moins bien payés pour plus de bien-être

Un paramètre important est également souligné dans ce baromètre : 39% des Français déclarent qu’ils préféreraient "être un peu moins bien payés, mais prendre un peu plus de temps pour leur bien-être". Une affirmation témoin d'une évolution selon laquelle, pour une frange de la population, le niveau de vie ne constitue pas la condition sine qua non pour approcher la sensation de plénitude.