Attention à ne pas surchauffer chez soi, prévient Michel Cymes

publié le 07/01/2019 à 12:23

L'hiver, parce qu'il fait froid, on a tendance à surchauffer. Et un intérieur surchauffé c'est la promesse de petits soucis de santé. Quelles sont donc les bonnes températures à adopter ? La température idéale à la maison est de 19 degrés, pour des raisons d'économie d'énergie, mais pas seulement.



Car c'est aussi une précaution de santé dont il s'agit. Quand on chauffe trop chez soi, on s'expose à moult désagréments : maux de gorge, migraine, nez bouché, dessèchement de la peau et des muqueuses. Ce dernier est d'ailleurs le meilleur moyen d'attirer les microbes à l'origine de la sinusite ou du rhume.

Par ailleurs, si la température est trop élevée à l'intérieur, cela influe sur votre circulation sanguine. Quand il fait trop chaud, les vaisseaux sanguins se dilatent, vos jambes pèsent une tonne, et cela fatigue davantage.

Mais la qualité de votre sommeil en pâti également, car pour bien dormir, on a besoin de fraîcheur parce que le froid a un effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'il permet un ralentissement de la circulation sanguine qui aide à l'endormissement et à une meilleure récupération. Trop chauffer, c'est donc aussi mal dormir...