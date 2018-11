publié le 26/11/2018 à 17:57

À l’occasion de la prochaine journée mondiale contre le sida qui aura lieu samedi 1 décembre, nous nous sommes intéressés aux fausses idées qui circulent sur cette maladie et notamment chez les jeunes.



21 % des jeunes (les 15-24 ans) pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive. 18 % de ceux-ci pensent que le virus peut se transmettre au contact de la transpiration. Et le pompon : 19 % des jeunes sont persuadés que la pilule contraceptive d’urgence peut empêcher la transmission du virus du sida.

Le plus préoccupant, c’est que ces pourcentages sont en augmentation. Le premier, par exemple, a augmenté de six points en trois ans. Cette dynamique prouve qu’il y a du relâchement dans l’info. Et là tout le monde est coupable : les gens, qui délaissent les médias traditionnels, comme les parents et l’école.