Coronavirus : le Venezuela n'autorise pas le vaccin AstraZeneca

et AFP

publié le 16/03/2021 à 05:19

Le Venezuela a annoncé a son tour qu'il n'autorisera pas le vaccin AstraZeneca lundi 15 mars. En février, le pays avait lancé une campagne de vaccination contre la Covid-19 avec les vaccins russe Spoutnik V et chinois Sinopharm. Alors que le vaccin AstraZeneca a été suspendu dans de nombreux pays, Delcy Rodriguez, la vice-présidente vénézuélienne a annoncé que "le Venezuela ne donnera pas l'autorisation de l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans le processus d'immunisation de notre population en raison des complications".

A travers le dispositif Covax, créé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au bénéfice des pays les plus démunis, le Venezuela avait réservé entre 1,4 et 2,4 millions de doses d'AstraZeneca. Mais selon Delcy Rodriguez "Tenant compte des rapports techniques, le président Nicolas Maduro a décidé (...) de ne pas approuver et de pas octroyer de permis à ce vaccin sur le territoire vénézuélien".

L'OMS va réunir son groupe d'experts

Pour l'instant, aucun de ces vaccins n'est encore arrivé en raison d'un problème de dettes du Venezuela envers l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Lundi 15 mars, sept Etat européens, dont la France, ont suspendu la vaccination avec AstraZeneca, allongeant la liste des pays ayant pris cette mesure par crainte d'effets secondaires. L'OMS va réunir ce mardi 16 mars son groupe d'experts pour étudier la sécurité de ce vaccin.