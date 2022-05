Apnée du sommeil : pourquoi certaines personnes ne respirent-elles plus pendant quelques secondes la nuit ?

L'apnée du sommeil correspond à un trouble de la ventilation causée par une obstruction des conduits respiratoires. Durant le sommeil, la respiration fait des pauses pendant, dix, vingt, voire trente secondes. Cela provoque donc un manque d'oxygène. Le cerveau s'en aperçoit et réveille immédiatement l'organisme qui reprend sa respiration et se rendort. Pour être réveillé de la même manière quelques instants plus tard, et ainsi de suite des centaines de fois pendant la nuit. C'est épuisant. Le matin, quand le réveil sonne, vous êtes déjà fatigué.

"Quand on passe ses nuits à reprendre son souffle, parce qu'on oublie de respirer, il ne faut pas s'étonner, une fois le jour venu, d'avoir la tête à l'envers et une tenace envie de somnoler", ironisait Michel Cymes sur ce sujet au micro de RTL. Les pauses respiratoires dues à l’obstruction des voies aériennes supérieures durent moins de 10 secondes chez l’enfant mais peuvent atteindre 30 secondes chez l’adulte. Selon le site Ameli.fr, "le SAHOS ou syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil touche 4 % de la population" en France.

Des "micro-éveils" qui impactent le quotidien

Le journal Sciences et avenir nomme ce processus des "micro-éveils". Ces derniers se produisent au moins 5 fois par heure de sommeil et peuvent se répéter une centaine de fois par nuit. L'importance du syndrome d'apnée du sommeil se mesure au nombre d'apnées par heure de sommeil. Si le patient souffre de 5 à 15 micro-éveils par heure, il s'agit d'une apnée du sommeil légère. Au contraire, si l'indice d'apnées est supérieur à 30, l'apnée du sommeil est sévère.

En pratique, les personnes atteintes d'apnées du sommeil ronflent et dorment mal. Autant chez l'enfant que chez l'adulte, les symptômes peuvent être des ronflements avec une respiration forte et sommeil agité mais aussi de la fatigue, de la somnolence, des troubles de l’humeur et du comportement. Une forte irritabilité et une perte de mémoire sont ainsi des symptômes récurrents. Une perte des capacités et une somnolence anormale en journée qui peut être dangereuse. Ainsi, le taux d'accidents de voiture et d'accidents du travail est plus élevé chez les personnes présentant une apnée du sommeil que chez les autres.

Heureusement, des solutions et traitements existent. La prise en charge par un orthodontiste, un kinésithérapeute et éventuellement un chirurgien, en cas d’ablation des amygdales et des végétations, est souvent nécessaire. Plus rarement, dans les cas les plus sévères, la mise en place d’un appareil à pression positive continue (PPC) peut s’imposer pendant quelques mois ou années.

