Michel Cymes : faut-il toujours dépasser ses limites en sport ?

Ce dimanche 22 mai, Michel Cymes et ses chroniqueurs se sont penchés sur de nouvelles idées reçues liées au sport et se sont particulièrement intéressés à la notion du dépassement de soi.

Faut-il franchir ses limites en sport et se faire mal ? Plus que de limites, il faut parler d'objectifs afin de se placer dans une démarche positive. Si vous vous fixez un objectif de courir à 11 km/h, soit environ 5 minutes au kilomètre, il ne s'agit pas d'une limite mais d'un but et si vous le touchez ou le dépassez, vous aurez repoussé une limite mais certainement pas vos limites, qui peuvent être encore plus ambitieuses si vous vous faites très mal. Ce qui n'est pas l'objectif à moins de viser une médaille olympique.

Dépasser ses objectifs, oui, se mettre en vrac pour atteindre ses limites, non.

Les muscles se convertissent-ils en graisse sans activité physique ?

Autre idée reçue : les muscles se convertissent en graisse si l'on ne fait rien ? C'est faux. Il n'y a aucune matière sans transformation chimique ou par la chaleur ou par le froid.

En revanche, si vous ne faites pas de sport, vous diminuez votre masse musculaire, ce qui entraîne deux phénomènes : les muscles en faisant moins, vous baissez votre métabolisme de base et votre capacité naturelle à brûler les calories, donc la graisse apparaît.

En outre, votre consommation alimentaire ne trouvant pas de réponse dans l'activité physique va provoquer une prise de gras qui sera compliquée à faire disparaître étant donné que vous brûlez moins de calories.

