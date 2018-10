publié le 22/10/2018 à 17:14

Cinq. C'est le nombre de cas de dengue détecté dans les Alpes-Maritimes. Après la découverte d'un premier cas le 4 octobre, quatre autre personnes ont également été identifiées les 8 et 9 octobre, selon un communiqué publié par l'Agence régionale de Santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur.



Ces cas sont dits autochtones, c'est à dire que la maladie a été contractée en France et non lors d'un récent voyage. Initialement présente dans les zones tropicales et subtropicales du monde, la dengue est désormais implanté en Europe au point qsue 50 millions de personnes soient concernées chaque année, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)..

Aussi appelée "grippe tropicale", la dengue est liée à un virus qui se transmet par l'intermédiaire d'un moustique tigre.



Quels sont les symptômes ?

La dengue, qui peut prendre plusieurs formes, se manifeste généralement brutalement après quelques jours d'incubation. Maux de tête, forte fièvre, nausées, vomissements, douleurs articulaires et musculaires éruption cutanée... Autant de signes qui peuvent servir d'alerte quant à une possible contamination.



Si la "grippe tropicale" se guérit généralement en une semaine, certaines formes plus graves, comme la dengue hémorragique, peuvent également avoir des conséquences plus importantes voire être mortelles dans 2,5% des cas, explique l'Institut Pasteur sur son site Internet.

Que fait la région PACA ?

Face au risque de propagation de cette maladie, l'ARS de la région PACA a décidé de placer le département des Alpes-Maritimes au niveau 3 (sur 5) du plan national anti-dissémination du chykungunya et de la dengue. "Les mesures de démoustication et de surveillance épidémiologiques ont été renforcées afin de protéger les populations", indique l'ARS dans son communiqué.





La surveillance épidémiologique est aussi renforcée afin d’identifier d’éventuels autres cas. Les hôpitaux, les médecins généralistes et les laboratoires d’analyse médicale sont mobilisés sur le secteur concerné pour repérer les personnes qui pourraient présenter les symptômes de la dengue.