Coronavirus et allergies au pollen : comment différencier les symptômes ?

publié le 25/04/2020 à 18:23

Le printemps bat son plein, et avec lui les allergies saisonnières reviennent : une bonne partie du Sud de la France a été placée en alerte orange concernant les pollens de graminées par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Problème en cette période de crise sanitaire, certains des symptômes peuvent être confondus avec ceux du Covid-19 : nez et yeux qui coulent et grattent, voir toux dans le cas des personnes atteintes de crises d'asthme.

Mais, différence majeure, les réactions allergènes n'entraînent pas de fièvre, pas plus que de fatigue intense ou de perte d'odorat, comme cela a été le cas pour certains malades atteints du nouveau coronavirus.

"Le confinement est une période particulière : les personnes qui ont habituellement des allergies aux poils d’animaux, acariens, moisissures, blattes… peuvent voir leurs symptômes d’allergie augmenter du fait de rester enfermées chez elles", explique le professeur Gilles Garcia, pneumologue de l’Association Asthme & Allergies, dans les colonnes de la Voix du Nord.

Pic de dispersion au moment du déconfinement

Le déconfinement pourrait lui aussi être source de nombreuses mésinterprétations des symptômes allergiques. "Le 11 mai correspond exactement au pic de dispersion des pollens de graminées dans l'air, l'un des plus allergènes. Beaucoup de gens vont se remettre à sortir dans les bois, dans les parcs, et vont s'inquiéter de leurs symptômes", analyse Samuel Monnier, du Réseau national de surveillance aérobiologique, dans Les Échos.