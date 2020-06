Allergies au pollen : la quasi-totalité de la France en vigilance rouge

publié le 01/06/2020 à 14:02

Décidément, la France se définie en cartes. Après celle du déconfinement, puis celle des moustiques, cette fois-ci c'est une autre alerte qui nous guette pour les jours à venir : celle des allergies au pollen, véritable fléau qui touche de nombreux Français chaque année. Selon les dernières prévisions du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), publié ce samedi, le risque d’allergie est très élevé sur la quasi-totalité de la France.

La plupart des départements du pays sont donc placés en vigilance rouge (risque très élevé) et les quelques restants en vigilance orange (risque élevé). Seuls trois départements : les Alpes-Maritimes et les deux départements de la Corse, sont placés en vigilance jaune (risque moyen) par le RNSA.

L'organisme précise que le temps chaud et ensoleillé du weekend de Pentecôte, favorise "la dissémination des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air". "Pour se protéger des pollens et limiter son exposition : suivez votre traitement et n'hésitez pas à consulter un médecin ou un allergologue en cas de symptômes, rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, évitez de faire sécher le linge à l’extérieur, gardez les vitres des voitures fermées, évitez les activités sportives à l’extérieur qui entraînent une surexposition aux pollens", préconise le RNSA.

La carte de vigilance aux Allergies au pollen Crédit : Capture / RNSA