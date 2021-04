Allergie aux pollens : qu'est-ce que le rhume des foins et comment le traiter ?

publié le 13/04/2021 à 06:20

Dans 80% des cas, le rhume des foins est provoqué par les pollens, dans 20% par des moisissures. Ce rhume qui survient en même temps que le changement de saison, s'explique par une hypersensibilité de la muqueuse nasale au pollen, aux acariens et à la poussière.

Alors que faire pour éviter ce fameux rhume des foins ? Rester toute la journée à l’intérieur, portes et fenêtres fermées ? Ce n'est pas tellement vivable. Nous vous conseillons plutôt d’éviter le contact avec les pollens allergènes grâce à plusieurs médicaments qui permettent de mieux gérer les crises. Parmi eux, on retrouve alors les antihistaminiques ou encore les stabilisateurs de mastocytes et les glucocorticoïdes, qui peuvent contribuer à atténuer les symptômes du rhume des foins.

Mais dans tous les cas, un passage chez votre médecin est recommandé. Il effectuera un examen de votre gorge et de votre nez, et cherchera à éliminer une autre cause de rhinite. Peut-être souffrez-vous également de signes d'allergie qui peuvent être situés à d'autres endroits de votre corps.

Le port du masque, efficace pour lutter contre le rhume des foins

Il n'existe que très peu de solutions vraiment efficaces pour lutter réellement contre ce rhume. Le pollen est partout avec ses particules fines. Par exemple, une graminée peut contenir 4 millions de pollens de fleurs. Ce qui est énorme. Alors en cette période de pandémie, le masque est sans aucun doute devenu un allié de taille.

Et c'est sans compter le confinement et le télétravail, qui sont peut-être les meilleurs ennemis du rhume des foins. Chez vous, il est conseillé d'ouvrir vos fenêtres tôt le matin ou tard le soir et de vous laver le soir pour évacuer les pollens accumulés dans les cheveux si vous êtes sortis.



Il convient également d'éviter la moquette, d'utiliser des housses de couette anti-acariens et d'éviter les contacts rapprochés avec des animaux domestiques.