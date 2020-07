Allergies aux pollens : comment s'en prémunir ?

publié le 07/07/2020 à 06:46

Avec l'arrivée de l'été, le risque allergique aux pollens de graminées est toujours bien présent. En effet, la météo estivale est un facteur déterminant dans la prolifération des pollens. "La situation météorologique la plus propice à la libération et à la dispersion des pollens est une journée très ensoleillée, sans précipitation, avec des températures élevées et un vent modéré", explique Météo-France.

Cependant pas de panique pour les allergiques, voici quelques conseils pour vous en prémunir. Pour les personnes sensibles, commencez par consulter votre médecin qui pourra délivrer un éventuel traitement préventif. Dans les gestes du quotidien, Météo-France vous conseille d’éviter d'ouvrir les fenêtres au travail ou en voiture. Évitez également de tondre la pelouse surtout en cas d'allergie aux graminées.

Faites attention aux haies de cyprès si vous y êtes allergique et ne faites pas d'efforts intenses en période de pollinisation. "Rincez-vous les cheveux le soir pendant la période de pollinisation", ajoute Météo-France qui précise que pendant les intersaisons, les personnes sensibles sont particulièrement invitées à profiter de la montagne. Enfin, il est recommandé avant chaque départ en vacances de se renseigner sur les pollens présents dans la région que vous visitez.