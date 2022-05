Alimentation : 3 bonnes raisons de suivre un régime crétois

Un stand de fruits et légumes frais dans un marché (illustration)

Vous souhaitez changer d'alimentation pour être en meilleure santé, sans forcément chercher à perdre du poids ? Le régime crétois est fait pour vous. Celui-ci, qui favorise la consommation de végétaux, de graisses de qualité et de céréales complètes, trouve son origine dans les habitudes alimentaires traditionnelles des populations des pays autour de la mer Méditerranée, comme la Grèce, l'Italie ou encore la Croatie.

Selon une étude réalisée dans les années 50 par le scientifique Ancel Keys, l'espérance de vie des habitants de la Crète et de Corfou est supérieure aux autres populations, et ce malgré un système de santé rudimentaire, indique Passeport Santé. La raison ? Leur régime alimentaire, dans lequel la viande rouge, le sucre et les produits industriels ont une place très limitée.

L'objectif principal du régime crétois est de préserver la santé artérielle. En effet, le taux de cholestérol et l'athérosclérose diminuent grâce aux acides gras mono-insaturés apportés notamment par l'huile d'olive et la quantité limitée d'acides gras saturés, comme la viande rouge. Il permet ainsi de prévenir des maladies cardio-vasculaires et diminue les risques de développer un cancer.

Le régime méditerranéen, un véritable mode de vie

S'il requiert de changer certaines habitudes alimentaires, le régime crétois n'est pas particulièrement restrictif. Les produits céréaliers complets, les fruits et légumes, l'ail, l'oignon ou encore les épices peuvent être consommés en abondance. Avec un apport calorique de 1.800 à 2.500 calories par jour selon l'activité physique, il recommande une consommation quotidienne de noix, de fromage de brebis ou encore de vin rouge, mais avec modération pour ce dernier.

Les effets de ce régime s'observent sur le long terme, poursuit Passeport Santé. Ainsi, il peut être pratiqué au quotidien et devenir un véritable mode de vie, qui vous permettra de faire de meilleurs choix pour votre alimentation et ainsi constater les bénéfices sur votre santé, notamment une perte de poids selon les précédentes habitudes alimentaires, même s'il ne s'agit pas du principal objectif.

