Alimentation : en quoi consiste le régime natman ?

Pour tous les amateurs de régime, il existe un programme alimentaire particulièrement strict mais qui se veut très efficace. Le régime natman, aussi appelé le régime "hôtesse de l'air" est un programme qui se réalise en seulement quatre jours. Son principe : perdre près de 4kg en un temps record, grâce notamment à une alimentation hypocalorique et hyperpotéinée.

L'idée de ce régime est de remplacer ses repas habituels par une grande consommation de viandes et de légumes et dans le même temps de diminuer au maximum les lipides et les glucides. Certaines règles doivent être suivies consciencieusement, telles que l'interdiction de grignoter entre les repas, consommer de l'alcool ou des boissons sucrées.

Ce régime, come l'explique Passeport Santé, fonctionne grâce à l'action de l'organisme, qui va directement puiser dans les réserves de gras et de sucre que l'alimentation n'apporte plus et ainsi faire perdre du poids. De plus, ce régime ne dure que quatre jours et empêche donc quasiment tout risque de carence.

Que peut-on manger lors de ce régime ?

Quand on veut suivre le régime natman, certains aliments sont autorisés et encouragés, tandis que d'autre sont formellement interdits. Voici la liste de ce que doit contenir votre assiette : viande maigre, volaille, poisson blanc, fruits de mer, oeufs, tofu, yaourt et laitages 0%, légumes verts, agrumes, ainsi que des fruits pauvres en sucre.

Tous les aliments très forts en matière grasse sont eux interdits : produits sucrés, sucre, féculents, céréales, gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, matières grasses, fromages, plats industriels, fast-food ainsi que toutes les boissons gazeuses.

Une phase de stabilisation nécessaire

Après avoir respecté ce programme pendant quatre jours, Passeport Santé préconise d'observer une phase de stabilisation de sept jours. Les personnes ayant suivi ce programme alimentaire doivent en effet se réhabituer à manger plus normalement. On conseille ainsi à une femme de suivre un régime à 1200 kcal par jour puis enchaîner avec celui à 1500 kcal. Chez les hommes, il est recommandé de débuter par celui à 1500 kcal et d'augmenter par la suite à 1800 kcal.

Néanmoins, comme de nombreux régimes alimentaires, ce programme est déconseillé aux enfants, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux diabétiques, ainsi qu'aux personnes ayant des troubles gastro-intestinaux.