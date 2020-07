Alimentation : qu'est-ce que la potomanie ?

publié le 25/07/2020 à 08:05

La potomanie est une maladie rare et qui peut être potentiellement mortelle. Le mot "potomanie" vient du latin "potaré" qui signifie "boire", rappelait Michel Cymes dans sa chronique du 9 juin dernier. La potomanie, c’est donc le besoin maladif de boire. De l’eau ou tout autre liquide d’ailleurs. C’est un trouble de la soif qui peut conduire à absorber 5, 6, 7, 8, 10, 15 litres d’eau voire plus par jour !



Si vous avez fait un effort particulier, au-delà de 3 litres d'eau vous commencez à sortir des clous et êtes considérés comme potomane. On parle ici "3 litres d’eau" en plus de l’apport en eau qui nous vient de l’alimentation car les aliments contiennent de l’eau. Des personnes ont déjà absorbé plus de 15 litres d'eau. C'est donc une folie et comme toutes les folies, c'est dangereux.



Les causes de cette maladie rare sont multiples

Les causes de cette maladie sont multiples. Certaines sont biologiques, d’autres psychologiques. Au chapitre des causes biologiques, vous avez par exemple un diabète qui ne serait pas diagnostiqué : le sucre s’accumule dans le sang, les reins ne parviennent plus à concentrer les urines et ça débouche sur la polyurie. Et plus vous urinez, plus vous avez soif.

Autre cause possible : la génétique. Si vous êtes dépourvu de l’hormone de régulation de l’eau, cela peut être une explication. Tout comme la prise de certains médicaments qui produisent une forme de sécheresse buccale. Vous n’en finissez plus de boire.

Il y a aussi le volet psychologique. L’éventail des possibilités est assez grand ouvert. On y trouve la schizophrénie, certaines névroses ou psychose infantiles, plus rarement l’anorexie mentale. On est là dans des domaines qui imposent de consulter.



Une maladie qui peut être potentiellement mortelle

Boire plus que de raison peut d'abord engendrer de la polyurie, c‘est-à-dire que vous augmentez le volume de vos urines, vos reins sont alors en surchauffe.

Ensuite, vous faites baisser la concentration de sel dans le sang et ça peut se traduire par des nausées, des vomissements, des maux de tête voire des troubles du comportement.

Enfin, vous vous exposez à des problèmes neurologiques comme par exemple un œdème du cerveau. La potomanie est donc une maladie grave, potentiellement mortelle.



L'âge est un facteur aggravant

C'est une maladie rare, néanmoins, certaines personnes sont plus sujettes à la potomanie que d’autres. L’âge est un facteur. Le risque, même s’il est faible, augmente quand on aborde la soixantaine.



Autre facteur de risque : la prise d’ecstasy qui, soit dit en passant, vous causera plein d’autres problèmes avant de faire de vous un potomane !