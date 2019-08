publié le 20/08/2019 à 19:40

Un Américain a été arrêté, en Floride, en possession de drogues parmi lesquelles des pilules d'ecstasy représentant le visage du président des États-Unis, Donald Trump. Cette drogue a la particularité d'être cinq fois plus puissantes que l'ecstasy habituelle.

Sur une face, on aperçoit le visage du président et sur l'autre on remarque 6 étoiles alignées, surplombant le nom "TRUMP", lui-même au-dessus des initiales "NL", peut être un indice sur sa provenance "Nederland", le nom néerlandais des Pays-Bas.

Selon le Daily Mail, la police est tombée sur cette drogue en inspectant l'appartement de Brendan Dolan-King, un Américain de 23 ans en liberté surveillée depuis février 2018, déjà pour possession de drogues. Il avait été interpellé avec des comprimés à l'image de Dark Vador.

La police y est allée car l'homme était suspecté d'avoir vendu de l'héroïne à une victime d'overdose. Chez lui, les autorités ont trouvé les cinq pilules et du fentanyl, un opiacé puissant d'après BFMTV.

Des pilules de la sorte avaient déjà été trouvées en Allemagne, en août 2017. Désormais, il existe de l'ecstasy sous toutes les formes et tous les visages. Il peut s'agir du logo de Superman, du logo Porsche ou encore du visage du personnage de jeu vidéo Donkey Kong ou même de Vladimir Poutine.