Alimentation : qu'est-ce que l'hyperphagie boulimique ?

Charlotte Arrigoni a publié, jeudi 27 octobre, son livre "XXL, SOS, mon combat pour vaincre l'obésité". L'autrice a choisi de témoigner pour "poser des mots sur des maux", a-t-elle expliqué. "Je ne savais pas trop à qui m'adresser et vers qui me tourner", s'est elle souvenue. À l'époque, Charlotte Arrigoni souffrait d'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire de pulsions incontrôlables qui la poussaient à manger de manière démesurée.

L'écrivaine se compare à une droguée qui avait besoin de sa dose. Contrairement à la boulimie, lors de laquelle une décompensation se met en place en se faisant vomir ou avec des laxatifs, l'hyperphagie se caractérise par le fait de manger sans pouvoir s'arrêter, sans ressentir la faim. "Je le faisais en me cachant, parce que j'avais honte", a raconté Charlotte Arrigoni. Elle a confié ne pas être encore sortie de la boulimie. Elle a depuis cherché les causes psychologiques de son mal-être et consulte une psychiatre avec laquelle elle suit une psychothérapie.

"Ce qui m'a guérie, c'était aussi de savoir que ce que j'avais était une maladie. Je ne mangeais pas juste parce que j'avais faim", a révélé Charlotte Arrigoni. Elle a tout essayé pour s'en sortir : cures, régimes, hospitalisation. Les régimes ne résolvaient pas le problème, puisque l'autrice a affirmé avoir repris "le double" ou "le triple" des kilos perdus. Une opération chirurgicale a finalement aidé Charlotte Arrigoni.

