publié le 25/06/2019 à 07:00

"Il y a une douzaine d'années, je pesais plus de 250 kilos. Chaque jour, des crises compulsives de boulimie m'entraînaient vers une mort prochaine à laquelle je m'étais inconsciemment résigné. Aux pires heures de cet enfer, j'ai rencontré un homme, Jean-Michel Cohen, qui est parvenu à stopper cette spirale morbide et m'a aidé à perdre 125 kilos, c'est-à-dire un demi-Carlier. J'ai tué définitivement le monstre en moi, qui réclamait sans cesse de la nourriture, le jour où j'ai compris qu'avant de dire je t'aime aux autres, je devais d'abord apprendre à m'aimer. Et même si le combat fut long au point que je suis passé sans m'en rendre compte de " gros " à " vieux ", je ne me suis jamais senti aussi heureux." Tel est le résumé de l'ouvrage Moins 125 de Guy Carlier, notre invité du jour.

Comment sortir de l’enfer de la boulimie ?

Invités

- Guy Carlier, auteur de Moins 125 co-écrit avec le Dr. Jean-Michel Cohen (Editions du Cherche-Midi)

- Philippe Jeammet, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et auteur de Quand nos émotions nous rendent fous (Editions Odile Jacob)

