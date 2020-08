Troubles alimentaires : trouver un coupable

publié le 21/08/2020 à 01:58

Depuis ses quinze ans, Cécile souffre de boulimie. Des troubles alimentaires, qui cache un mal-être, dont elle tient pour potentielle responsable sa mère. Même si elle l'aime, Cécile ne peut s'empêcher de la maintenir à distance, la rejetant continuellement. Cécile se demande comment passer au-dessus de tous ces reproches, comment créer un lien avec elle, et surtout si elle en sera capable un jour.

Aude a perdu son mari il y a plus de deux ans. Pour se rapprocher de ses enfants, Aude a dû quitter sa région, ses amis, et surtout s'éloigner du cimetière où est enterré son mari. Alors qu'ils allaient fêter leurs soixante ans de mariage, Aude souffre de ne pas pouvoir se recueillir auprès de lui plus souvent. Aude se sent aujourd'hui très seule.

Après une relation de quatorze ans, composée de hauts et de bas, Delphine vient de faire une découverte : son conjoint consomme des stupéfiants de manière récurrente. Par la même occasion, Delphine a appris que son compagnon la trompait avec une autre femme, consommatrice elle-aussi. Abasourdie par ces révélations, Delphine se demande désormais si la drogue est l'unique responsable de cette relation extra-conjugale.

Florence a la sensation de ne plus pouvoir séduire un homme. N'ayant jamais eu d'enfants, la vie sentimentale de Florence se résume à des "relations toxiques". Une relation particulière aux hommes, qui s'explique par un traumatisme qu'elle a vécu enfant.

Alicia souhaitait nous donner des nouvelles. Alors qu'elle pensait son "premier amour" mort au combat, Alicia a fini par le retrouver. Des retrouvailles qui ont donné naissance à un "enfant caché". Aujourd'hui, Alicia a décidé d'annoncer la vérité à son fils : "son père n'est pas son vrai père".

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



