publié le 20/09/2018 à 01:09

De nouvelles recherches suggèrent que les yaourts biologiques sont les plus sucrés sur les rayons des supermarchés, alors que les produits commercialisés pour les enfants contiennent deux fois plus de sucre que le niveau qui leur permettrait de pouvoir être considérés comme pauvres en sucre.



Comme le rapporte The Independent, selon les chercheurs, les consommateurs sous-estiment probablement la quantité de sucre contenue dans les produits biologiques grâce à un effet de "aura de santé" qu'on leur attribue, en supposant que ces produits sont plus sains en raison de leur statut biologique.

En effet, selon une étude publiée dans la revue BMJ Open, une analyse de 921 yaourts différents a révélé que les variétés biologiques avaient une teneur en sucre supérieure à celle des yaourts aromatisés et aux fruits. Moins de un yaourt sur dix, soit 9%, et 2% des yaourts pour enfants, ont été classés dans la catégorie des yaourts à faible teneur en sucre.

Pas d'obligation de déclarer des sucres ajoutés

Dans le cadre du système d'étiquetage nutritionnel des feux de signalisation en vigueur au Royaume-Uni sur les aliments, la couleur verte peut être attribuée aux produits contenant moins de 5 grammes de sucre pour 100 grammes, tandis que ceux contenant 22,5 grammes pour 100 grammes sont considérés comme riches en sucre. Les yaourts contiennent du sucre naturel, appelé lactose, mais les lois britanniques sur l'étiquetage n'exigent pas que les fabricants déclarent des sucres ajoutés assurent les auteurs de l'étude.



Les chercheurs de l'Université de Leeds et de l'Université de Surrey ont déclaré qu'un effort pour changer les ingrédients afin de réduire le sucre était "justifié" après avoir analysé les produits dans cinq grands supermarchés en octobre et novembre 2016.

Les yaourts bios plus sucrés que ceux aromatisés ou aux fruits

Les yaourts biologiques contenaient en général 13,1 grammes de sucre pour 100 grammes, soit la teneur la plus élevée des huit catégories d'aliments, tandis que les yaourts natures ou grecs étaient les plus faibles (environ 5 grammes). Les yaourts aromatisés avaient 12 grammes et les versions aux fruits 11.9 grammes.



Le Dr Moore, de l’Université de Leeds, a ainsi assuré que "bien que l’on puisse prouver que le yaourt peut être bénéfique pour la santé, la teneur en nutriments des produits sur le marché est très variable".Il assure que "les articles étiquetés biologiques" sont souvent considérés comme l’option la plus saine, mais ils peuvent constituer une source non reconnue de sucres ajoutés dans le régime alimentaire de nombreuses personnes".