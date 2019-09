publié le 01/09/2019 à 04:15

L'attaque a eu lieu samedi 31 août à Villeurbanne, près de Lyon. Il était environ 16h30 lorsqu'un individu s'en est pris, au couteau, a plusieurs personnes au niveau de la station de métro Laurent Bonnevay, située sur la ligne A qui relie Lyon à Vaulx-en-Velin. Un jeune homme de 19 ans a été tué, et huit autres ont été blessées lors de cette agression.

Sur place, une témoin raconte la scène : "Il y avait un monsieur à l'arrêt du 57 (un bus) et qui s'est mis à mettre des coups de couteau dans tous les sens", a indiqué auprès de l'AFP cette jeune fille au débardeur taché de sang. Elle indique que l'assaillant a "réussi à toucher, à ouvrir le ventre d'une personne", et à aussi mettre un coup de couteau à la tête d'un homme.

Parmi les victimes blessées, on en dénombre trois placées en urgence absolue, et cinq autres dans une état moins grave, a communiqué le parquet. En plus, 20 autres personnes choquées ont aussi été prises en charge par les pompiers.

Pas de certitudes concernant les motifs

"La police nationale est mobilisée, sous l'autorité du procureur de la République, pour faire toute la lumière sur l'agression à l'arme blanche survenue à Villeurbanne. Je suis la situation", a réagi dans un tweet le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ajoutant que ses "pensées vont aux proches et à la famille du jeune homme qui a perdu la vie".

La @PoliceNationale est mobilisée, sous l'autorité du procureur de la République, pour faire toute la lumière sur l'agression à l'arme blanche survenue à #Villeurbanne.

Je suis la situation @Place_Beauvau, avec @NunezLaurent. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 31, 2019

Selon une source policière, le suspect appréhendé est un Afghan demandeur d'asile de 33 ans, inconnu des services de police et de renseignement. Si les motifs de l'attaque restent encore inexpliqués, l'homme a été arrêté et placé en garde à vue pour "assassinat et tentative d'assassinats". Le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui s'est rendu sur place, a appelé à la plus grande prudence quant au caractère terroriste ou pas de cette "attaque au couteau". À ce stade, le Parquet national antiterroriste (PNAT) n'a pas été saisi mais il est en train d'évaluer la situation.

Par ailleurs, Gérard Collomb a affirmé que l'auteur de l'agression visant "des personnes qui attendaient leur bus dans un endroit très fréquenté" et survenue "de manière assez soudaine", avait été "apparemment maîtrisé à la fois par les gens qui étaient là, les services de sécurité des TCL (réseau des transports, ndlr), au moment où il se dirigeait pour s'enfuir vers le métro".