Le blanchiment des dents, une pratique sans risques ?

Un beau sourire avec des dents bien alignées et d’un blanc éclatant, c’est un sacré atout de séduction. On est nombreux à vouloir recourir au blanchiment dentaire, mais on se pose aussi mille questions à son sujet.

Le blanchiment dentaire se base sur l'utilisation d'eau oxygénée, plus savamment appelée peroxyde d'hydrogène. Il s'agit de déposer un gel contenant cette eau oxygénée sur les dents à blanchir. Il va agir en acidifiant l'émail dentaire. Et en le pénétrant, il va pouvoir le nettoyer en profondeur et le rendre plus clair.

Cette méthode n'est pas sans danger, notamment pour l'émail des dents qui peut être abîmé. C’est pour cela que la réglementation a changé en 2012. Elle a imposé aux chirurgiens-dentistes de ne travailler qu’avec des produits contenant au maximum 6% de peroxyde d’hydrogène.

Et ailleurs, dans les bars à sourire, par exemple, ou en vente libre, il n’est pas autorisé d’utiliser des produits éclaircissants, dosés à plus de 0,1% de peroxyde d’hydrogène.

Ils sont donc 60 fois moins dosés que les produits proposés par les dentistes, et par conséquent beaucoup moins efficaces. On peut ainsi trouver des gels à déposer avec un pinceau sur les dents ou des bandelettes imprégnées.

Entre 400 et 800 euros en général

Concrètement, on commence par aller voir son dentiste. Oui, car il pourra voir si vous n'avez pas de contre-indications au blanchiment, comme un émail crayeux trop fragile, des caries ou une pathologie gingivale. De plus, il pourra vous détartrer les dents pour les nettoyer afin que le produit éclaircissant puisse bien agir.

Depuis que les dentistes ne peuvent utiliser qu’un dosage à 6%, le blanchiment se réalise la plupart du temps à domicile, car au cabinet, il nécessiterait de nombreuses séances. Ce qui s’avèrerait fastidieux et coûteux. Plus de 1000 euros en tout cas. Le dentiste prend des empreintes de vos dents pour réaliser des gouttières sur mesure. Elles vont servir de réservoirs dans lesquels vous mettrez le gel éclaircissant.

En général, on porte les gouttières une heure par jour. Et on renouvelle l'opération pendant à peu près 3 semaines, jusqu'à ce que l'on obtienne le résultat espéré, ou bien que le blanchiment n'évolue plus. Le chirurgien-dentiste fournit donc les gouttières sur mesure et le gel de peroxyde d'hydrogène nécessaire.

Le blanchiment coûte généralement de 400 à 800 euros, selon le standing du cabinet …non remboursés, bien sûr, puisque ce soin n’a qu’une visée esthétique. Si vous disposez d'un budget moindre, votre dentiste peut vous proposer des gouttières standard jetables et imprégnées du même produit pour un coût d'environ 150 euros.

Le résultat dépend de l'état initial de l'émail dentaire

Ces techniques ne sont pas sans risque. Le gel éclaircissant peut provoquer des sensibilités dentaires, temporaires heureusement, plus ou moins douloureuses. Il faut alors diminuer le temps de port des gouttières ou bien les espacer. Attention, il est aussi irritant pour les gencives. C'est pour cela que les gouttières sur mesure sont préférables.



Alors, avec un bon blanchiment prescrit par un dentiste, on peut avoir un sourire de star ?

Il n'y a pas de miracle avec le blanchiment ! D'ailleurs, les dentistes préfèrent parler d'éclaircissement des dents, c'est tout dire !



Le résultat dépend beaucoup de l'état initial de l'émail dentaire. Par exemple, un émail gris sera plus difficile à blanchir qu'un jaune. L’ éclaircie peut durer plusieurs mois. En fait, tout dépend de son mode de vie : alimentation, prise ou non de café et thé, tabagisme. Et pour ce qui est du sourire de star, sachez que le tout Hollywood a plutôt recours aux facettes en céramique, mais ça c'est une autre histoire et aussi un autre budget.